بالفيديو.. نايف الحربي: ولي العهد‬⁩ أدخل الفرحة للمقبلين على الزواج

الرياض(صدى):

قال الكاتب الصحفي نايف الحربي، اليوم السبت، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أدخل الفرحة والسرور على المقبلين على الزواج بعد دفع 160 مليون ريال.

وأكد ” الحربي” أن تكاليف الزواج في المملكة تصل ٢ مليار ريال سنوياً؛ فيما أعلن برنامج ” سند محمد بن سلمان “، عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة ” سند الزواج ” للدفعة الثانية.

وتجاوز عدد المستفيدين 3600 مستفيد بعطاء يفوق 60 مليون ريال، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود البرنامج في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار؛ فضلًا عن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم.