عقب ظهورهما في فيديو طعن مواطن.. أمن مكة يضبط المتهمين

نايف السالم(صدى):

نجح أفراد الأمن في مكة في القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى على الأرض بخط الساحل مكة في وضح النهار.

حيث وثق سائق مقطع فيديو يُظهر عددا من أفراد الأمن وهم يقومون بتقييد أحد الأشخاص من الخلف تحسبا لإقتياده لقسم الشرطة وبجواره شخص أخر ملقى على الأرض، فيما يشاهد دخول شخص ثالث لسيارة الشرطة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام شخصين غير معروفين وهما يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى أرضا، ووجه أحدهما يحمل سلاح رشاش بيد وسكين بيد أخرى عدة طعنات، فيما وجه له الثاني ضربات مبرحة باستخدام عصا.

وعقب الاعتداء استقل الثنائي سيارة كانت إلى جوار الحادث، ولاذا بالفرار.