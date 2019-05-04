” العدل ” توضح الإجراء المتبع عند بيع عقار من الميراث في حال وجود قاصر 

عادل الحربي(صدى):

رد حساب وزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على استفسار أحد المتابعين بشأن بيع عقار من ميراث مواطن متوفي ولديه قاصر، وجاء السؤال كالآتي:” يوجد لدينا عقار نريد بيعه من إرث الوالد رحمه الله، ويوجد ضمن الورثة قاصر من زوجة مطلقة.. فكيف يمكن إجراء عملية البيع علما أن والدة القاصر “الولية عليها” لامانع لديها!.. وهل لها أن توكلني في أي إجراءات متعلقة بذلك”.

وقال حساب وزارة العدل:” يتم البيع بالتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية بطلب إذن بيع عقار ، وإذا كان مخول للولي على القاصر في صك الولاية حق توكيل الغير فيحق لها التوكيل”.