” الجوازات ” تؤكد توفر 90 يوم لسريان مفعول جواز السفر للمسافر بدول الخليج

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات ، عن المدة المحددة لسريان مفعول جواز السفر أو الهوية الوطنية في حال سفر حامله لأي دولة خليجية .

جاء ذلك في إجابتها على سؤال أحد المواطنين ، الذي جاء به ” السلام عليكم اذا جواز السفر باقي في تاريخ صلاحيه ٤٠ يوم هل يمكن السفر الى مملكة البحرين ارجو الافاده ” .

وقالت الجوازات ، التعليمات تُلزم عند السفر توفر مدة أكثر من” 90 يوم ” في سريان مفعول جواز السفر .. او الهوية الوطنية .. للسماح لحامله السفر لدول الخليج .