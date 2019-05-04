سبب رحيل كارلوس إدواردو عن الهلال 

نواف السالم(صدى):

واجه مصير المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو مصيرا مجهولا داخل أسوار الهلال بعد هبوط مستواه خلال الشهرين الماضيين، ما تزامن مع تسجيل النادي العاصمي الأزرق نتائج سلبية قد تكلفه الخروج من الموسم خالي الوفاض.

وتعرض إدواردو لانتقادات لاذعة بشكل متكرر في الفترة الماضية بعد كل مباراة للفريق إذ فشل في اللعب الدور المعروف عنه سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها.

ومن المرجح أن يرحل المحترف البرازيلي عن الهلال عقب أن قضى خمسة مواسم في الدوري انتهت بحصوله على العديد من الألقاب ومن بينها ثنائية الدوري وكذلك لقب وحيد في كأس ولي العهد وكأس الملك.