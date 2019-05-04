بالفيديو.. رد لاذع يقصف جبهة الإعلامي القطري المتفاخر بقوة إيران

طلال الضوي(صدى):

رد أحد الناشط شريف الصيرفي، على تصريحات الإعلامي القطري من أصول إيرانية عبد العزيز آل إسحاق؛ والتي قال فيها أن الجيوش العربية غير قادرة على التصدي لإيران؛ في تصريحات أثارت استياء وغضب الجميع.

وألجم ” الصيرفي” الإعلامي القطري برد لاذع؛ حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يقول: ” إذا كانت دولتك مهزقة ولا تستطيع أن تحمي شيوخها ونسائها وأطفالها من إيران فلا تتحدث عن الجيش المصري أو السعودي أو الإماراتي ” .

وأضاف: ” إحنا مش شبهك وماعملناش اتفاقية عسكرية مع أردوغان من ضمن بنودها غسيل وكي ملابس الجنود الأتراك وتنظيف غرفهم، وماعندناش جنود أتراك حصلت منهم حالات اعتداء على نسائنا لإن ماعندناش حد شبهك وماعندناش حد شبه تميم ” .

وتابع: ” اللي زيك لو حصلت حرب من إيران على بلده هيسيب نساؤه لهم وهتبقى حجته ” أصل إحنا مانقدرش نقف قدام إيران ” .. أنا ماشفتش حد بيفختر إنه مهزق كدا ” .