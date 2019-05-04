بالفيديو.. والد ضحية داعش معاذ الكساسبة يطالب بإعدام قاتل ابنه في الأردن

عمان(صدى):

بعد مرور سنوات على وفاة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قضى حرقًا على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، طالب والد معاذ بعد تصديق المحاكم العراقية حكم الإعدام على الداعشي “صدام الجمل”، بإعدامه في الأردن بدلاً من العراق.

وقال الأب في حديثه لقناة العربية ، بعد التحقيق الشفاف الذي انتهى بإعدام “الجمل” طلبنا جلبه للأردن لكونه يحمل معلومات وفيرة نرجو ألا تطمس فقد كان المسؤول عن استشهاد ابني معاذ.

وأضاف ، حادثة استشهاد ابني محاطة بالكثير من الغموض، ولذلك لن أحتفل بالذكرى السنوية باستشهاده في قضية مبهمة.

وكان “الكساسبة” قد وقع في يد تنظيم “داعش” الإرهابي بعد سقوط طائرته قرب الرقة في سوريا في 24 ديسمبر 2015 خلال غارة جوية للتحالف الدولي، ثم أحرق الطيار الأردني حياً.