بلطجة رسمية.. الحرس الثوري يتنكر في زي مدني ويقتاد صحافية إلى جهة مجهولة

طهران(صدى):

يواصل النظام الإيراني فرض استبداده على مختلف فئات الشعب وتقويض الإعلام والصحافيين حتى وإن كانوا يعملون لحساب صحف حكومية .

فقد كشف صحافيون ايرانيون اعتقال مراسلة صحفية لجريدة ” الشرق ” الحكومية المقربة من الإصلاحيين اثناء تغطيتها لمظاهرات يوم العمال امام البرلمان الإيراني ونقلها إلى سجن ” إيفين ” المعروف بسمعته السيئة والذي يخضع لإشراف الحرس الثوري .

وقال زملاء الصحافية عبر ” تويتر ” ان رجال من الحرس الثوري ” المصنف كتنظيم إرهابي مؤخراً ” ، كانوا يرتدون ملابس مدنية وقاموا بإقتياد الصحافية ” مرضية اميري ” ،إلى جهة مجهولة .

كما قالت جريدة الصحافية انها تتابع قضيتها ، بالتزامن مع تقارير منظمات حقوقية أفادت بإعتقال 35 شخص بعد هجوم قوات الأمن واعتقال المتظاهرين .

ووفقاً لوكالة ” هرانا ” الإيرانة الناطقة بإسم حقوق الإنسان ، فقد كانت المظاهرة سلمية وكان العمال يطالبون بتحسن احوالهم المعيشية ، لافته إلى اعتقال “مرضية ” ضمن المتظاهرين .