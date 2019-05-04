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بالفيديو.. وزير العمل لأحد المستفيدين من الوزارة: ” أبشر ” 

بالفيديو.. وزير العمل لأحد المستفيدين من الوزارة: ” أبشر ” 
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وهو يستمع بنفسه لمطالب أحد المستفيدين من وزارته.

وحظى المقطع الذي بإعجاب كبير بين المتابعين، وبدا في الفيديو الراجحي وهو يستمع لشخص يجلس على كرسي متحرك، ويشرح له احتياجاته ومطالبه.

واعتبر رواد التواصل أن المقطع يظهر تعاملا إنسانيا وراقيا من الراجحي، الذي وعده بالاستجابة لمطالبه، قائلا له وهو يصافحه: ” أبشر أبشر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 24 دقيقة

ههه افلام
مستخفين بعقول المواطنين والشعب على بالهم شعب مايفهم

ترانا عايشن الواقع ونفهم
وعارفين ان الوزاره انكبت من جيت ضيعت نص الشعب الله لايوفقك

[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 14 دقيقة

الوزراء لما يقابلون الشعب يكون واحد أو اثنين فقط واتوقع فيه ترتيب مسبق للمقابلة خاصه حق الصحه والإسكان والعمل أما حق الاجتماعيه اول مره اشوفه والحين عرفته ههههههه

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