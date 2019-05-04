برشلونة يحدد موقفه من ” محمد صلاح “

طلال الغامدي(صدى):

كشف أوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة أخيراً عن موقف النادي من شراء نجم ليفربول المصري محمد صلاح ، والذي تردد انه سينتقل إلى صفوف النادي الكتلوني خلال الميركاتو الصيفي .

ووفقاً لصحيفة ماركا الأسبانية فقد اكد “ميسترى ” عدم صحة هذه الأخبار مؤكداً انه يحب النجم المصري ذو الكفاءة العالية ولكن هذا لا يعني ضمه .

وقال : نحب الكثير من اللاعبيين كالفرنسي بوغبا، ولكن ليس كل من نحبهم يأتون إلى برشلونة، ولايمكننا مناقشة نوعية لاعبيين من طراز المصري محمد صلاح والبلجيكي إيدين هازارد، فهم لاعبون ذو كفاءة عالية، ولكن ليس كل كفاءة عالية يمكنها القدوم إلى برشلونة ونحن نحبهم، وسعداء للغاية بتواجدهم .

كما تطرق “ميستري ” إلى مصير بعض اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية وضم آخرين مثل دي ليخت .

وقال : الكثيرون يتكلمون عن إمكانية انتقال لاعب أياكس، دي ليخت إلى النادي، في الوقت الذي نملك فيه لاعبيين كبار في خط الدفاع مثل بيكيه ولينجليت وأومتيتي، وفيه نهاية الموسم سيقيم الطاقم الفني أداء اللاعبيين وإمكانية تدعيم هذا المركز بلاعبيين جدد .

وحول تجديد عقد الكرواتي راكيتيتش، قال “ميستري ” : اللاعب مهم جدا للفريق كما أنه جدد عقده في العام الماضي ونحن سعداء بوجوده .