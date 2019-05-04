دور الإعلام الحديث في مواجهة الأزمات

ً ﻳﻌﺗﺑــر اﻹﻋــﻼم أﻫــم وﺳــﻳﻠﺔ ﻣــن وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﺄﺛﻳر اﻟﺟﻣــﺎﻫﻳري، وﻗــد ﻟﻌﺑــت دوار ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ، ﻓﻔــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺟــﺎﻫﻠﻲ وﺟــدﻧﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋــﻝ ﻟــم ﺗﺣﻘــق ﺑﺷــﺊ ﻗدر إﺣﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑظﻬور اﻟﺷﻌارء ﻓﻳﻬﺎ، ﻷن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﻟﺳﺎن ﻗﺑﻳﻠﺗـﻪ، واﻟﻣـداﻓﻊ ﻋﻧﻬـﺎ أﻣـﺎم اﻵﺧرﻳن، أي أﻧﻪ ﻛﺎن وﺳﻳﻠﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ وﻗﺗذاك ﻓـــﺎﻹﻋﻼم ظـــﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻗدﻳﻣـــﺔ أﻧﺷـــﺄت ﺗطـــوارت ﻣـــﻊ ﻧﺷـــوء وﺗطـــور اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﺗﺗﻼءم ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ، ﻣـﻊ ﺷـﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗـﻪ، اﻷﻣـر اﻟـذي ﺗطﻠـب وﺟـود وﺳﺎﺋﻝ إﻋﻼم ﻟﻼﺗﺻـﺎﻝ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺣﻘﻳق اﻟوظﻳﻔـﺔ اﻷزﻟﻳـﺔ .وﻛـﺎن اﻟﺧﺑر ﻳﻧﺗﺷر ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟﻣﻘرﺑﻳن ﻣن اﻟﺣﻛﺎم وﻗد أطﻠق ﻋﻠـﻳﻬم .أو ﻋرﻓوا ﺑﺎﻟﻧﺎﻗﻠﻳن ..وﻳؤﻛــد ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎع واﻟــﻧﻔس ﺑــﺎن اﻹﻋــﻼم ﺑوﺳــﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻫــو أﻛﺛــر وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﺄﺛﻳر ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــوﻝ وأﻓﻛــﺎر اﻟﻧــﺎس، وﺑــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ اﻟوﺳــﻳﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛﻝ اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻧــﺎس ﻧﺣــو اﻟﻣواﺿــﻳﻊ واﻟﻣواﻗــف اﻟﺣﻳﺎﺗﻳــﺔ اﻟﻳوﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻳﺷــﻬﺎ وﺗواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗ ﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ، وأﺻــﺑﺢ اﻹﻋــﻼم ﻳﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــﻳم واﻟﺑﻧــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻣــن اﺟــﻝ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻔــرد واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻛــﻝ ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﺳــواء ﻓــﻲ اﻟﺟواﻧــب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ، أو اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ، أو اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻷﻣﻧﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗوﻳﺎت .اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﺗطوار ت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﻌـﺎﻟم ﻣﻧـذ أواﺧـر اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن ﺣﺗـﻰ اﻵن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﻗرﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﺻـﻐﻳرة ﻓﻘــد أﺻــﺑﺣﻧﺎ ﻧﻌــﻳش ﻋﺻــر اﻷﻗﻣــﺎر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ وﻣــﺎ ﺗﻧﻘﻠــﻪ من ً معلومات ، ﻳﻣﻛــن ﻓﺻــﻠﻬﺎ إﻋﻼﻣﻳــﺎ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت وأﺧﺑـــﺎر، وﻣـــﺎ أﺣدﺛﺗـــﻪ ﻣـــن ﺗﻘـــﺎرب ﺛﻘـــﺎﻓﻲ وﻣﻌرﻓـــﻲ أﺗـــﺎح اطـــﻼع اﻟﻔـــرد ﻋﻠـــﻰ أﺣداث اﻟﻌﺎﻟم ﺣﻳن ﺣدوﺛﻬﺎ، ﻣﻣﺎ زاد من ﺗﺄﺛﻳر اﻹﻋـﻼم ووﺳـﺎﺋﻠﻪ وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻓارد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻻﻣـــــن ﻻ ﻳﻘـــــﻝ اﻫﻣﻳـــــﺔ ﻋـــــن اﻹﻋـــــﻼم ﻓﻬـــــو ﻣـــــن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـــــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــــﻳﺔ ﻟﻠﻔـــــرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻘد اﺗﺳﻊ ﺗﺄﺛﻳر اﻹﻋﻼم ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻ ﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ، واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، واﻟﺑﻳﺋﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، واﻟوطﻧﻳﺔ،، فهل أصبح لدينا إعلام واعي يستطيع أن ينقل الحقائق وإقناع العقول وكسب المصداقية ،، فالمملكة بفضل الله منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهي ذَا هيبه بين الدول وصاحبة مصداقية يشار إليها بالبنان فالإعلام أصبح سلاح فتاك بين جميع الدول. نحتاج العقول الراجحه والناضجة ذات الاطلاع الواسع بما يدور من الأحداث والتعامل معها وفق المأمول .. حفاظا على مكانة المملكة بين العالم …