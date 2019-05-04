خروج الطالب المصاب بأمريكا من المستشفى لاستقرار حالته الصحية

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر قريبه من الطالب رامي آل رمضان المصاب بحادث إطلاق النار بحرم جامعته بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، أن الحالة الصحية لرامي جيدة ، حيث قرر الأطباء المشرفين خروجه من المستشفى عقب إجراء عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه.

يُذكر أن والد الطالب رامي آل رمضان، وصل في وقت سابق إلى ولاية نورث كارولينا لمرافقة نجله قبل إجراء العملية الجراحية لإخراج الرصاصة- وفقا للعربية – .

وكانت سفارة المملكة في واشنطن قد أكدت مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا. وأشارت عبر بيان لها، إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه.