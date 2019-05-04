تطبيق يساعد الوالدين على مراقبة طفلهم أثناء نومه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن تطبيق ” Baby Monitor 3G “، الذي يساعد للوالدين في مراقبة طفلهم الرضيع أثناء نومه، من خلال إتاحة بث مباشر من غرفة نوم الرضيع إلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو مكتبي عبر الواي فاي.

ويعمل التطبيق على إرسال تنبيه للوالدين إذا استيقظ الطفل، كما يتيح لهما تشغيل موسيقى هادئة أو التحدث مع الرضيع، بالإضافة إلى تقديم سجلاً لهما عن نوم الرضيع، لمعرفة أنماط نومه.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق Baby Monitor 3G، متاح على متجري تطبيقات ” آي أو إس ” ” أندرويد ” مقابل 3.99 دولارات أمريكية.