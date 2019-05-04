غياب الحقيقة مع وجودها اعلاميا

الاعلام هو السلطة الرابعة… عين المسؤل خارج ادارته…. وقلم المواطن لايصال معاناته وشكواه.. تنقل الحقيقة بدون تدليس او خوف…

لكن اليوم اصبح ما يسمى باللوبي حول المسؤل… لايسمحون بنشر اي مشاكل او اخفاقات… اونقد بناء عن تجاوزات او اهمال… يرغبون في التلميع واظهار انهم الافضل والاجدر… وانهم هم ليسوا معصومين من الاخطاء… رغم وجود فساد واهمال وتدليس سواء على المسؤلين والمواطنين…

لايسمحون بنشر الا ما يرغبون… وحتى نشرهم للاخبار والمواضيع تجدها ركيكة ذات اسلوب رخيص تعتمد على المجاملة والظهور الغير لائق…

والبعض لاينتمون للاعلام باي شي والبعض منتمي للاعلام لكن باع قلمه والسبب فقط لقربهم من اصحاب النفوذ…

واصبح اغلبهم مشاهير بما يقدمونه بالسابق من سخافات تجاوزت بعضها الأدب قبل أن تغدق عليهم الهدايا ويرتقون قليلا بطرحهم.

وان خرجت عما يريدون… استخدموا النفوذ واستخدموا سلطة المسؤل بالتهديد والوعيد…

الاعلام رسالة صادقة… وليس ذات مصالح ونفوذ..

فالى متى هذا… الى متى حجب اصحاب القلم عن الحقيقة… الى متى تغييب الاعلام والصحفيين.. الى متى الخداع والفساد..