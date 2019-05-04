تفاصيل وفاة طفلة بالباحة بعد سقوط جدار

إبراهيم الزهراني(صدى):

أزاح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي؛ الستار عن تفاصيل وفاة ” طفلة العقيق ” وإصابة مرافقتاها الطفلتان من جرّاء سقوط جدار قصير بحي وقادة.

وأوضح ” الغامدي “: البلاغ ورد في الساعة 10:56 من مساء أمس الجمعة من هيئة الهلال الأحمر عن سقوط جدار قصير بحي وقادة؛ التابع لمحافظة العقيق.. على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح سقوط جدار تحت الإنشاء بطول متر ونصف وارتفاع متر على 3 أطفال بنات “.

وأشار متحدث مدني الباحة إلى وجود امرأة “والدة إحدى الأطفال” في موقع الحادث في حالة إغماء نتيجة مشاهدتها الحادث؛ متابعًا: ” تم إخراج الأطفال جميعاً وتقديم الإسعافات الأولية للمرأة وللأطفال ونقلهن جميعاً لمستشفى العقيق؛ حيث اتضح وفاة طفلة بعمر سنتين وإصابة طفلتين من عمر 3 إلى 4 سنوات، بإصابات متوسطة “.

وأضاف:” خرجت المرأة من المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم وما زالت إجراءات التحقيق جارية في الموقع لمعرفة مُلابسات الحادث “؛ فيما دعا جميع الإخوة المواطنين والمقيمين لمتابعة أطفالهم والمحافظة عليهم من الأخطار كافة التي تحيط بهم.

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