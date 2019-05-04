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قنصلية المملكة بالهند تحذر المواطنين من إعصار فاني

قنصلية المملكة بالهند تحذر المواطنين من إعصار فاني
نيودلهى (صدى):

حذرت قنصلية المملكة في مومباي ” جمهورية الهند ” ، كافة المواطنين المتواجدين في الولايات الشرقية من الهند من الاعصار ” فاني ” الذي يضرب سواحل المنطقة .

وأكدت القنصلية في تغريده عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، أن الإعصار يتسبب في هطول الأمطار بغزارة ورياح شديدة قد تؤدي لأضرار في الممتلكات والأرواح ، لهذا نأمل من جميع المواطنين المتواجدين في المناطق المذكورة توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام والله خير حافظ .

ولطلب المساعدة يرجى التواصل مع القنصلية عبر هاتف شؤون السعوديين 00919892019444


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