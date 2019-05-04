” المسند ” : استمرار هطول الأمطار مع حلول رمضان وحتى نهاية الأسبوع
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الاسبوع .
وقال”المسند ” ان الأمطار ستغطي مناطق متفرقة في الشرقية والرياض وشرق منطقتي مكة وعسير .
في سياق متصل توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط في الرياح السطحية قد يسبب انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة على الجوف والحدود الشمالية شمال المنطقة الشرقية ، مطالة الجميع بضرورة الحيطة والحذر .
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