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” المسند ” : استمرار هطول الأمطار مع حلول رمضان وحتى نهاية الأسبوع

” المسند ” : استمرار هطول الأمطار مع حلول رمضان وحتى نهاية الأسبوع
سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الاسبوع .

وقال”المسند ” ان الأمطار ستغطي مناطق متفرقة في الشرقية والرياض وشرق منطقتي مكة وعسير .

في سياق متصل توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط في الرياح السطحية قد يسبب انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة على الجوف والحدود الشمالية شمال المنطقة الشرقية ، مطالة الجميع بضرورة الحيطة والحذر .


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