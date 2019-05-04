صاحب المواقف المزدوجة.. ” أردوغان ” يحذر بلاده من ” ربيع تركي “

طلال الضوي(صدى):

يبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ادرك اخيرا حالة الإحتقان السياسي والتدهور الذي يمر به بلاده، إلا انه خرج محذراً من ” ربيع تركي ” وواصفاً تلك الأحداث بالخراب والدمار على خلاف دعمه بالمال والسلاح لأحداث الربيع العربي واحتضانه للمنشقين والجماعات الإرهابية .

واكد ” اردوغان ” ، ان الحالمين بحدوث ربيع تركي واهمون، مضيفاً: تركيا ليست الشرق الأوسط وهي “أكبر” من أن يقدر أحدٌ على ابتلاعها .

وكشف اردوغان عن تناقضه ومواقفه المزدوجه في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعالية “أسبوع الابتكار التركي في إسطنبول” قائلاً : لا يزال البعض يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا إليه الربيع إلى شتاء حالك. إنهم واهمون .

كما هدد اردوغان اوروبا بعدد اللاجئين لدى بلاده مؤكداً ان عددهم 4000 لاجئ ، خشية دعم المعارضين ضده ، وقال : الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها .

وتابع أردوغان: “بدأت المدن الأوروبية في الاحتراق.. وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعي بتركيا النظر أولاً إلى الأرضية الهشة التي يجلسون عليها .

وادعى اردوغان ان حالة الإحتقان نتيجة مؤامرات بسبب تمسك تركيا بحقوقها قائلاً : نقول للذين لا يحترمون الاحتياجات الدفاعية لبلادنا والذين يظنون أنهم سيحشروننا في الزاوية عبر تهديدات بفرض عقوبات، إن تركيا ليست الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أمريكا الجنوبية .

وشدّد محذراً: “كل حملة اقتصادية وسياسية تستهدف استقلال بلدنا محكوم عليها بالفشل .

الجدير بالذكر ان تركيا تواصل تركيا تواصل للتنظيمات الإرهابية والميلشيات في سوريا وليبيا ، كما تتدخل بشكل عسكري في العراق ولديها وجود عسكري مريب في قطر والصومال وجزيرة سواكن السودانية ، وطالما حاولت فرض رؤيتها المخربة على الشرق الأوسط .