رئيس برشلونة يتحدث عن ميسي: ”  يستطيع اللعب حتى سن الـ45 ” 

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكنه مواصلة اللعب حتى سن 45.

وحول تألق اللاعب الأرجنتيني، أوضح بارتوميو: ” ميسي يستطيع اللعب حتى سن الـ45، من يدري؟ نحن نعلم أنه يستطيع اللعب ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات أخرى، نحن لا نعرف عددهم، بقدر ما يريد هو”.

ولفت بارتوميو: “نحن نستعد لمرحلة ما بعد ميسي، هناك ديمبلى ولينجليت وآرثر، لكن مازلت أرى تلك المرحلة بعيدة، لا أعتقد أن ذلك اليوم قريب، نحن نخبر اللاعبين الذين يلعبون ويتدربون مع ميسي عليكم الاستفادة من كل دقيقة”.

وتابع بارتوميو: “تجديد عقد ميسي؟ نحن نتحدث مع عائلته ولكن من السابق لأوانه قول شيء، إنه لاعب كرة القدم، ولذلك نحن نتحدث عن ذلك فقط، إنه رجل النادي، أتحدث دائمًا عن بيليه الذي كان يرتبط دائمًا بسانتوس، المكان الوحيد الذي لعب فيه”.