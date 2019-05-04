بالفيديو.. نقاط مراقبة بأجهزة حديثة على طريق الرياض مكة لرصد المخالفات

نايف السالم(صدى):

أقدمت قوات أمن الطرق، على نشر نقاط مراقبة بأجهزة حديثة في عدد من المواقع على طريق الرياض – مكة، لرصد عدد من المخالفات والتي من بينها مخالفة طمس لوحات المركبات.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو، عن مركبة خاصة مزودة بأجهزة رصد حديثة تتيح التعرف على المركبات التي بها مخالفات مثل ” طمس اللوحات “، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

ومن جانبه، قال مدير شعبة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، المقدم مقعد السبيعي، أن النقاط يتم وضعها في المواقع التي تكثر فيها المخالفات المرورية، فيما شدد على سالكي الطرق بتبليغ الأجهزة الأمنية بأي ملاحظات أمنية أو مرورية تقابلهم من خلال الاتصال بمركز الطوارئ.