بايرن ميونخ يتراجع عن ضم مهاجم تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

تراجع نادي بايرن ميونخ الألماني، عن فكرة ضم مهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هودسون أودوي، بعدما ظل يسعى للتعاقد مع الدولي الإنجليزي، صاحب الـ18 عاماً، قبل أن يتعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر.

وعاد البايرن للتفكير في ضم مهاجم إينتراخت فرانكفورت، أنتي ريبيتش، كبديل لصفقة أودوي؛ حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، 10 أهداف وصنع 6 أخرى مع فرانكفورت هذا الموسم.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تعزيز صفوفه بصفقات هجومية، لتعويض الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري عقب نهاية الموسم الحالي.