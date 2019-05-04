بالصور.. بعثة الأهلي تغادر إلى الدوحة استعدادا لمواجهة السد 

نواف السالم(صدى):

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدوحة استعدادًا لمواجهة السد القطري يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق أهلي جدة بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر، لخوض مباراته القوية المقبلة أمام السد القطري، ومن المقرر أن النادي الأهلي يلتقي مع السد يوم الإثنين المقبل 6 مايو 2019 في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:45 دولة الإمارات.

وشهدت تدريبات فريق الكرة بنادي السد القطري التي أقيمت أمس الجمعة انتظام الدولي سعد الدوسري حارس المرمى، بعد غيابه عن مواجهة الغرافة الأخيرة في كأس الأمير بسبب الإصابة، وخضوعه لبرنامج علاجي، وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الأول، من أجل التعافي من هذة الإصابة.

يذكر أن نادي أهلي جدة قد فاز على السد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات حيثُ سجل الهدفين النجم السوري عمر السومة في الدقيقتين “32 و76”.