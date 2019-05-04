مانشستر يونايتد يعتزم بيع بوغبا بـ 160 مليون إسترليني

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم مانشستر يونايتد بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مقابل 160 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي ضعف المبلغ الذي دفعه لاستقطابه من يوفنتوس، عام 2016 “89 مليون جنيه إسترليني”.

وبات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، على استعداد للاستغناء عن لاعب الوسط الدولي بعد وصول علاقتهما إلى طريق مسدود.

وتسعى الإدارة لحل الخلاف بين مورينيو وبوغبا، لكنهما تحدثا بالكاد هذا الأسبوع، مع شعور المدير الفني بالإحباط بشكل متزايد بسبب أداء اللاعب.

ويرجح أن السبب الآخر لرفض الإدارة في الاستغناء عن بوغبا، هو أن خمسة لاعبين آخرين يبدو أنهم سيرحلون عن النادي.

هذا وقد تتردد إدارة النادي في بيع بوغبا بعد عامين فقط من ضمه من يوفنتوس، مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 89 مليون جنيه إسترليني.