طريقة سهلة لتحضير ” الجمبري المشوي الحار ” على غرار المطاعم

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الجمبري من الوجبات الشهية والمفيدة التي يفضلها الكثيرون خاصة ً مع سرعة وسهولة تحضيرها .

ولتحضير وجبة الجمبري المشوي الحار التي تعتمد عليها اهم مطاعم الأسماك والمشاوي ، فقط قومي بإتباع الخطوات التالية وفقاً لموقع “allrecipes” :

المقادير :

1 حبة كبيرة من الثوم.

1 ملعقة كبيرة ملح خشن.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 رطل كبير من الجمبري .

الخطوات :

– قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

– ضعى قطع الجمبرى فى وعاء صغير، وسحق الثوم مع الملح، ومزج الفلفل الأحمر مع الفلفل الحلو.

– تقليب المكونات السابق ذكرها مع زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء كبير، مع تقليب الجمبري مع معجون الثوم.

– ضعي الجمبري على الشواية لمدة تتراوح ما بين 2-3 دقائق، ثم يقدم لأفراد الأسرة.

– يمكن تغطية قطع الجمبرى برقائق الألومنيوم للحفاظ على رطوبة الطعام، وطهيه بالتساوى.