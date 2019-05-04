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طريقة سهلة لتحضير ” الجمبري المشوي الحار ” على غرار المطاعم

طريقة سهلة لتحضير ” الجمبري المشوي الحار ” على غرار المطاعم
أميرة خالد(صدى):

يعتبر الجمبري من الوجبات الشهية والمفيدة التي يفضلها الكثيرون خاصة ً مع سرعة وسهولة تحضيرها .
ولتحضير وجبة الجمبري المشوي الحار التي تعتمد عليها اهم مطاعم الأسماك والمشاوي ، فقط قومي بإتباع الخطوات التالية وفقاً لموقع “allrecipes” :
المقادير :

1 حبة كبيرة من الثوم.
1 ملعقة كبيرة ملح خشن.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف.
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
2 رطل كبير من الجمبري .

الخطوات :

– قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
– ضعى قطع الجمبرى فى وعاء صغير، وسحق الثوم مع الملح، ومزج الفلفل الأحمر مع الفلفل الحلو.
– تقليب المكونات السابق ذكرها مع زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء كبير، مع تقليب الجمبري مع معجون الثوم.
– ضعي الجمبري على الشواية لمدة تتراوح ما بين 2-3 دقائق، ثم يقدم لأفراد الأسرة.
– يمكن تغطية قطع الجمبرى برقائق الألومنيوم للحفاظ على رطوبة الطعام، وطهيه بالتساوى.


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