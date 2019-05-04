تطبيق نظام المساجد الذكية في 300 مسجد بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تطبيق نظام المساجد الذكية بالمدينة المنورة ليشمل 300 مسجد خلال الأسابيع القادمة وصولاً لتغطية جميع المساجد والتي تتجاوز 1700 مسجد .

ويهدف نظام المساجد الذكية إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام الأنظمة الرقمية لرفع مستوى العمليات الرقابية والتواصل مع الإدارة والإئمة بشكل سريع وفعًال .

من جانبه اكد مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة ” قيس المعيقلي ” انه تم اعتماد النظام لجامع قباء والمساجد الخمسة الكبيرة مشيراً إلى انها مبادرة تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة .

كما قال مدير المشروع المهندس ” عبد الرحمن الشهري ” ان المشروع يعمل لى خلق منصة ذكية تتيح للمصلين ارسال صور او فيديوهات او مقطع صوتي عبر اجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكية مشفرة .

وابان ان النظام يعتمد على احدث اجهزة التشفير السريع للبيانات ” QR ” ، من اجل البلاغ وبيان الملاحظات وتعزيز الرقابة على أية أخطاء بشكل سريع .