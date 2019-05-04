تطبيق نظام المساجد الذكية في 300 مسجد بالمدينة المنورة
اعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تطبيق نظام المساجد الذكية بالمدينة المنورة ليشمل 300 مسجد خلال الأسابيع القادمة وصولاً لتغطية جميع المساجد والتي تتجاوز 1700 مسجد .
ويهدف نظام المساجد الذكية إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام الأنظمة الرقمية لرفع مستوى العمليات الرقابية والتواصل مع الإدارة والإئمة بشكل سريع وفعًال .
من جانبه اكد مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة ” قيس المعيقلي ” انه تم اعتماد النظام لجامع قباء والمساجد الخمسة الكبيرة مشيراً إلى انها مبادرة تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة .
كما قال مدير المشروع المهندس ” عبد الرحمن الشهري ” ان المشروع يعمل لى خلق منصة ذكية تتيح للمصلين ارسال صور او فيديوهات او مقطع صوتي عبر اجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكية مشفرة .
وابان ان النظام يعتمد على احدث اجهزة التشفير السريع للبيانات ” QR ” ، من اجل البلاغ وبيان الملاحظات وتعزيز الرقابة على أية أخطاء بشكل سريع .
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