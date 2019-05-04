تحذيرات من النصائح الغذائية عبر مواقع التواصل.. 88% منها خاطئة

إدنبرة(صدى):

حذرت دراسة حديثة أجرتها جامعة غلاسكو الإسكتلندية، من الانسياق خلف النصائح الغذائية المنتشرة عبر وسائل التواصل؛ لافتة إلى أن 88% من النصائح الغذائية التي يسديها مؤثرو المنصات إلى متابعيهم خاطئة.

وأوضحت أن 8 من كل 9 نصائح غذائية مضرة جدا، فيما نصح خبراء التغذية متابعي المنصات بالابتعاد عن المؤثرين ونصائحهم في ما يتعلق بالأنظمة الغذائية على وجه الخصوص.

ومن جانبها، أشارت قائدة فريق الدراسة كريستينا صباغ، إلى أن: ” اكتشفنا أن غالبية النصائح المقدمة لمتابعي تلك المنصات تفتقد الدلائل العلمية، ولا يمكن اعتبارها موثوقة، بل على العكس، فالكثير منها يأتي بنتائج عكسية “.

وتابعت: ” اليوم بات بإمكان أي توم، ديك أو هاري أن يخرج على الناس بمنشور ومقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي، يقول فيه ما يشاء دون رقابة، بينما يمتثل متابعوه لنصائحه “؛ مضيفة:” يتفنن المؤثرون في محاولات إقناع المتابعين بصحة ادعاءاتهم والترويج لبضاعاتهم “.

واستطردت: ” إذ يحرصون على الظهور بملابس رياضية أثناء مزاولتهم التدريبات البدنية وخلال تناولهم الطعام الذي يدّعون أنه صحي، بينما ينبري المنبهرون بهم بتنفيذ نصائحهم لتأتي المفاجأة: النصائح خاطئة! “.