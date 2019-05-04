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بالفيديو.. طريقة احترافية لقيادة السيارة عبر الفرملة بالقدم اليسرى

بالفيديو.. طريقة احترافية لقيادة السيارة عبر الفرملة بالقدم اليسرى
أميرة خالد(صدى):

على الرغم من اهمال استخدام القدم اليسرى في السيارات التي تمتلك ناقل حركة يدوي عدا الضغط على دواسة البنزين والفرامل ، وإلغاء استخدامها في السيارات الأوتوماتيك تماماً ، إلا انها تعد من اهم طرق القيادة خاصة ً في المنحنيات .

واكد قائدوا سيارات السباق وخبراء السيارات ان استخدام القدم اليسرى في كبح السيارة له عدة فوائد منها التحكم في درجة وزاوية الإنزلاق ، والمحافظة على سرعة عالية لدوران المحرط في المنحنى ، والإستفادة من عزم المحرك ، وغيرها .

ويوضح الفيديو طريقة كبح السيارة بإستخدام القدم اليسرى ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1-قبل المنحنى: ضع القدم اليمنى على دواسة الوقود، واليسرى تضغط على المكابح.

2-في المنحنى: ضع القدم اليسرى على المكابح لمنع الانزلاق الأمامي الجانبي، واضغط برفق باليمنى على دواسة الوقود .

3- وسط المنحنى: اضغط على دواسة الوقود مع إبقاء القدم اليسرى على دواسة المكابح لتدارك أي انزلاق.

4-الخروج من المنحنى: القدم اليمنى تضغط على دواسة الوقود بأقصى قوة، وتستمر القدم اليسرى بالضغط على المكابح بلطف لمنع انزلاق الإطارات .


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