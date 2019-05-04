بالفيديو.. رامز جلال يرعب ضيوفه في أول برومو رسمي لـ ” رامز في الشلال “

القاهرة(صدى):

وقع نجم نادي الزمالك فرجاني ساسي، في فخ الفنان المصري رامز جلال، بمقلب برنامجه ”رامز في الشلال“، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، على قناة ”mbc مصر“.

وعرض رامز، البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستجرام“، معلقا:“بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب“.

وعقب البعض على استضافته للاعب فرجاني ساسي، قائلين:“وفرجاني ساسي كمان، لا ده إنت أهلاوي أصيل والله“، ”جالك قلب تجيب فرجاني يا كافر“، فيما طالبه البعض باستضافة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث قال أغلبهم:“نريد فخر العرب“.

ومن بين ضحايا مقلب رامز جلال، الذين ظهروا خلال البرومو، أيضًا: فيفي عبده، وأحمد فتحي، وأحمد رزق، وشهيرة، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

ومن الكلمات التي أطلقها رامز، في البرومو:“لو اللي فات بيخوف اللي جاي دمار، أنا في المقالب وحش، أنا الزعيم في الكار، واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار، اللي يقولك رامز شطب خلاص قوله تعالى كل أناناس“.