أهم النصائح الصحية لرمضان أكثر انتعاشا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت اختصاصية التغذية جنيفر تومازو، عن مجموعة من النصائح الرمضانية الصحية المتنوعة، لتنعمي بانتعاش الروح والجسم؛ فيجب تحديد كمية الأكل حيث يتناول بعض الناس كمية أكبر من الطعام طوال فترة شهر رمضان، ما يؤدّي إلى زيادة الوزن.

وأوضحت إنّ تناول وجبة السحور وإفطار صحّي، وتناول المقبلات والحلويات باعتدال، واختيار المزيد من الفواكه والخضار، وتفادي المشروبات المُحلّاة، والقيام بالحركة الرياضية المعتدلة كل يوم، سيساعد في الحفاظ على الوزن الصحي.

ويعد للسحور فوائد عديدة، فهو يقوّي الصائم وينشّطه خلال نهار الصوم الطويل، ويجب أن تكون هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الامتصاص، مثل خبز القمح الكامل، والأرز أو رقائق الفطور الكاملة، كما أن كسر الصوم بحبّتَيْ تمر، ثمّ كوب من الماء أو اللبن، ثم بدء الإفطار بطبق ساخن من الشوربة، والفتوش أو السلطة، ثم الوجبة الرئيسيةُ يُعتبر مثاليًّا.

وأشارت إلى أن تناول قطعة من الحلوى بعد وجبة الإفطار مباشرة، يتسبب في زيادة حجم المعدة، إذ يسبب التأخير في عملية الهضم. بالإضافة الى ذلك، يُحدث اضطرابًا في مستوى السكر في الدم، ما يؤدي إلى ازدياد الرغبة في تناول المزيد من الحلويات؛ لذا يفضل تناولها بعد ساعتين إلى ثلاث من تناول الإفطار.

وأكدت أنه للتغلب على العطش خلال شهر رمضان المبارك، احرصوا على شرب كمية كافية من الماء(8 أكواب على الأقل) بين وجبتي الإفطار والسحور، والحرص أن يتم شربها على فترات لتفادي النفخة.