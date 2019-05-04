” أرامكو ” توضح سر تطوير تكنولوجيات جديدة في الوقود 

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة ” أرامكو ” أنها تطور تكنولوجيات جديدة لتحسين أداء محركات المركبات لتحقيق هدفين، الأول لخفض استهلاك الوقود، والآخر تقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة.

وأوضحت ” أرامكو ” أن نسبة كبيرة من منتجاتها البترولية تستخدم كوقود للمركبات، لذا فإن شبكة البحوث والتطوير في الشركة بصدد تطوير أساليب الاحتراق المتقدمة، وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، إلى جانب إدخال حلول التهجين.

ولفتت إلى أن استخدام الوقود الأكثر تطايراً كالبنزين يخفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير، موضحة أن عملية الاحتراق بالضغط هي التقنية الصحيحة لكنها تُستخدم مع النوع الخاطئ من الوقود وهو “الديزل”، ما يعني أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود، وبالتالي سينخفض الاستهلاك وتقل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح بين 25% إلى 30%.

وأشارت إلى أن هناك 3 جوانب مهمة تعمل على تغييرها داخل المحرك لضمان الوصول إلى نتائج كبيرة وهي: أسلوب الاحتراق، وتصاميم المحرك البديلة، والوقود المُحسَّن، مبينة أنها بصدد التعامل مع انبعاثات ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات جمع وتحويل الكربون.