بالفيديو.. نانسي عجرم تشعل لقاء على الهواء بتقليد هيفاء وهبي

أميرة خالد(صدى):

قامت النجمة نانسي عجرم بتقليد المطربة هيفاء وهبي بصورة مطابقة خلال غنائها لأحد أغنيات “هيفا” المعروفة “قالولي عنه كلام ” .

وخلال لقاء “عجرم ” في برنامج “لهون وبس ” المذاع على فضائية “LBC” اللبنانية ، طلب منها المذيع ” هشام حداد ” ، تقليد “هيفا وهبي ” ، بينما ترددت “عجرم ” وغنت بصوتها الشخصي ليقاطعها المذيع ويصر على تقليد “هيفا” .

واكدت “عجرم ” ،انها تحب “هيفا وهبي ” وطلبت منها عدم الإنزعاج لتسترسل في الأغنية بصوت مطابق لها .