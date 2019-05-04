وظائف شاغرة على مراتب عليا في جامعة الأمير سطام

السيح(صدى):

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر في مقر الجامعة بمدينة السيح ، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط : (هنا) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.