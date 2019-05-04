هبوط طائرة ” بوينغ ” فوق نهر وإصابة 21 من ركابها

واشنطن(صدى):

هبطت طائرة من طراز ” بوينغ 737 ” تحمل 136 شخصا، أمس الجمعة، في نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن جانبه، أوضح قائد شرطة جاكسونفيل، أنه تعرض 21 من ركابها إلى إصابات تم نقلهم إلى المستشفى وهم بصحة جيدة؛ فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة.

وقال أن: ” الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم “؛ بينما أضاف متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في جاكسونفيل، إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا، انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج، في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي.