أول تعليق من ريما بنت بندر بخصوص الطالب المصاب بأمريكا

واشنطن(صدى):

أجرت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر اتصالاً هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان وذلك للإطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار في جامعة نورث كارولينا.

وأكدت بنت بندر أن الطالب يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، قائلة: ” أجريت صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للإطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، و هو بصحة جيدة ولله الحمد، نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه ” .

يذكر أن سفارة المملكة في واشنطن قد باشرت حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا فور علمها بوقوع الحادث وتواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه.

وأكدت أنها ستستمر في متابعة حالة الطالب، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته. وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.

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