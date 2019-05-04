نصائح من ” ساما ” لاستخدام بطاقة الائتمان أثناء السفر وتجنب النصب

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أن استخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر، له عدة مزايا، أهمها عدم الحاجة لحمل الكثير من النقود، وسهولة السحب النقدي بالعملة المحلية لكل بلد.

وكشفت ” ساما ” عن مجموعة من النصائح لاستخدام بطاقة الائتمان في الخارج، وتجنب التعرض لعمليات النصب والاحتيال.

وفيما يلي النصائح التي قدمتها المؤسسة لاستخدام البطاقة أثناء السفر:

– استخدم بطاقتك الائتمانية في دفع قيمة مشترياتك لدى المحلات، التي توفر خدمة الدفع بالبطاقة بدلا من سحب مبالغ نقدية من الصراف الآلي، نظرا لكون رسوم السحب ذات تكلفة أعلى.

– ادفع قيمة الفواتير والمشتريات بالعملة المحلية للبد الذي سافرت له ،لأن سعر الصرف أقل من سعر الصرف في مكاتب الصرافة أو البنوك.

-اتصل بالبنك قبل سفرك، وأخبره بأنك ستسخدم بطاقتك الائتمانية خلال السفر للخارج، لتجنب إيقاف البطاقة.

-احتفظ بالبطاقات في مكان آمن لحمايتها من السرقة أو التلف، وابلغ البنك فور فقدانها.

-تأكد من التوقيع خلف البطاقة لأن بعض المحلات لاتقبل التعامل مع البطاقات غير الموقعة.

-تجنب استخدامها في المحلات الصغيرة لتفادي الوقوع في عمليات النصب.

-لا تتركها لفترة طويلة مع موظف المبيعات بأي حال من الأحوال.

-احتفظ بجميع الايصالات الخاصة بعمليات الشراء.

-احرص على تشغيل رقم جوالك المسجل لدى الجهة المصدرة للبطاقة لاستلام رسائل قصيرة عن العمليات المصرفية المنفذة بالبطاقة.