فيسبوك يخطط لإنشاء عملة مشفرة تنافس ” بتكوين “

وكالات(صدى):

كشفت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” ،عن تخطيط شركة فيسبوك لإنشاء نظام دفع قائم على عملة مشفرة، يمكن تدشينه لمليارات من المستخدمين حول العالم.

ويستخدم النظام عملة إلكترونية مماثلة للبتكوين، لكنها مختلفة حيث إن فيسبوك يهدف إلى إبقاء قيمة العملة مستقرة، حيث أن البتكوين والعملات الإلكترونية المماثلة سريعة التأثر بالتقلبات في القيمة.

ويمكن لذلك النظام أن يقوض بطاقات الائتمان عن طريق تجنب رسوم المعاملة المسؤولة عن الكثير من إيراداتها.

وقد تتضمن خطط الفيسبوك طرقًا لمكافأة المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعلانات أو غيرها من الميزات ماليا، فيما تقول شركة فيسبوك أنها تستكشف حاليا الكثير من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا العملات المشفرة.