تناول أدوية للإقلاع عن التدخين فأصابه الصرع والاكتئاب!

نايف السالم(صدى):

روى مواطن عشريني بمكة المكرمة، معاناته بعدما أخذ أدوية للإقلاع عن التدخين، من إحدى المستشفيات الحكومية.

وأوضح الشاب أن العلاج تسبب له في مرض الصرع، والاكتئاب، مطالباً المسؤولين في وزارة الصحة بالتحقيق، والتأكد من نظامية الدواء الذي تناوله.

وأشار إلى أنه بعد خمسة أيام من استخدام العلاج شعر باكتئاب وحالة من العزلة والانطواء، وتطور الأمر إلى إصابته بمرض الصرع بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أنه قام بإجراء فحوصات، وتخطيط المخ الكهربائي، واتضح وجود شحنات كهربائية، لمدة قصيرة جداً في الجزء الأيسر من الفص الصدغي الجبهي من الدماغ، متهماً أدوية الإقلاع بالتسبب في تلك الأمراض.