تناول أدوية للإقلاع عن التدخين فأصابه الصرع والاكتئاب!
روى مواطن عشريني بمكة المكرمة، معاناته بعدما أخذ أدوية للإقلاع عن التدخين، من إحدى المستشفيات الحكومية.
وأوضح الشاب أن العلاج تسبب له في مرض الصرع، والاكتئاب، مطالباً المسؤولين في وزارة الصحة بالتحقيق، والتأكد من نظامية الدواء الذي تناوله.
وأشار إلى أنه بعد خمسة أيام من استخدام العلاج شعر باكتئاب وحالة من العزلة والانطواء، وتطور الأمر إلى إصابته بمرض الصرع بشكل مفاجئ.
ولفت إلى أنه قام بإجراء فحوصات، وتخطيط المخ الكهربائي، واتضح وجود شحنات كهربائية، لمدة قصيرة جداً في الجزء الأيسر من الفص الصدغي الجبهي من الدماغ، متهماً أدوية الإقلاع بالتسبب في تلك الأمراض.
مغرد[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلها كذب الا دويه شركات تسوق بس فيه معلومه مهمه اى واحد مدمن مدمن مدمن دخان ويبطله فجئه اتحداه اذا ما اصيب السرطان اغلب المدمنيين الى بطلوه اصيبوا وما توا ما طولوا لكن واحدماله فتره وبطل عادى