معاقبة أمريكية رفضت تأجير محلها لمسلم

واشنطن(صدى):

قررت محكمة أمريكية، معاقبة صاحبة محل تجاري، أمس الجمعة، بدفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير محلها لمسلم، بدوافع عنصرية.

وعاقبت المحكمة المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة مدينة دنفر بولاية كولورادو، بدفع 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير رشاد خان من بنجلاديش محلًا تجاريًا كان تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم.

وقال رشاد خان إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط، أن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وأنها تريد مستأجرًا أمريكيا أبيض، وأن الوسيط سجل المكالمة على الهاتف الذي استخدم دليلًا في المحكمة.