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  3. تركي السهلي : السقوط الهلالي الحالي هو سقوط من داخل البيت الهلالي

تركي السهلي : السقوط الهلالي الحالي هو سقوط من داخل البيت الهلالي




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