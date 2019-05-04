بعد زواج دام 45 عامًا..زوجان يتوفيان خلال دقائق من بعضهما البعض

هاريسبرج(صدى):

في واقعة نادرة، توفى زوجان، من بنسلفانيا، بعد عشرة دامت 45 عاما، خلال دقائق من بعضهما البعض.

وكان الزوج يقوم بزيارات يومية إلى مركز للرعاية حيث عاشت زوجته جين، البالغة من العمر 70 عاما، بسبب مشكلات في الحركة والتنقل.

لكن تلك الزيارات توقفت الأسبوع الماضي عندما أصيب بمرض يشبه الإنفلونزا وأدخل المستشفى.

ومع تدهور حالته، تحدثت الزوجة إلى زوجها البالغ من العمر 75 عاما عبر الهاتف.

وكانت آخر مرة تحدثت إليه قبل دقائق من وفاته ليل الأحد، وكانت إحدى بنات الزوجين مع والدها عندما توفي، وطلبت من عماتها الذهاب إلى مركز الرعاية وإخبار والدتها بوفاته، ولكن عندما وصلتا، وجداها ميتة في غرفتها.