تفاصيل مروعة في اغتصاب أربعيني لطفلة رضيعة

القاهرة(صدى):

على خلفية الواقعة المروعة، التي راح ضحيتها طفلة رضيعة في مصر، لم تتجاوز عامها الثاني، إثر تعرضها للاغتصاب من قبل ذئب بشري، تكشفت تفاصيل جديدة.

وقررت النيابة العامة في مصر،حبس المتهم صاحب الـ 42 عامًا، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب طفلة والتسبب في إصابتها بنزيف حاد وكدمات، وتعريض حياتها للخطر.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قام بخداع زوجته وشقيقة الطفلة، وطلب منهما الذهاب لشراء بعض المتطلبات والحلوى، لينفرد بالطفلة ويرتكب جريمته البشعة.

وقالت والدة الطفلة إنها تعمل موظفة في معهد أزهري، وتركت طفلتها وشقيقتها الكبرى مع جارتها، لرعايتها لحين العودة من العمل، إلا أنها اكتشفت عقب عودتها بسوء الحالة الصحية لطفلتها، والبكاء المستمر.

ووجدت الأم انتهاكات جسدية في العضو الأنثوي لطفلتها، وكدمات، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من تحريات ومعلومات وتحقيقات رجال الأمن، تورط زوج جارتها الأربعيني في ارتكاب الجريمة، حيث قررت النيابة العامة إحالة الطفلة للطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بشأن حالتها الصحية، بعد اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، وخداع زوجته وشقيقة المجني عليها، ليرتكب جريمته.

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