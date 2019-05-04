بالفيديو.. أكاديمي يطالب بالتواصل المباشر في الجامعات بين الطالبات والأساتذة

علي القحطاني(صدى):

صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقراء، الدكتور منيف الملافخ، بأنه لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات في المملكة، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر، لزيادة التفاعل والتحصيل العلمي.

وأكد الملافخ أن التفاعل الأكاديمي بين الأستاذ والطالبة في الجامعات مفقود، فهو يتحدث من خلف أسوار عن طريق سماعة مايكروفون.

موضحًا أن كثيرًا من أساتذة الجامعات يعانون هذه المشكلة، ومطالبًا بدراستها من أطراف العملية التعليمية كافة.