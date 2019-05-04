قريبًا.. تحويل فورد موستانج إلى سيارة كروس أوفر

أميرة خالد(صدى):

تستعد فورد لتقديم سيارة كروس أوفر مستوحاة من موستانج، وكانت الشركة حريصة جداً على عدم السماح لأي شخص برؤية الشكل الجديد للسيارة عدا تقديم بعض الصور التشويقية الغامضة.

وتحتفظ الصور الجديدة بشكل موستانج الحالية من حيث الجزء الأمامي والخلفي ولكن مع إعطاء السيارة طول إضافي لاستيعاب مجموعة إضافية من الأبواب.

وسيتأتي السقف مسطح إلى حد ما، مما يخلق مظهر أقرب إلى سيارات الاستيشن واجن من سيارة كروس أوفر بخمسة أبواب, كما تضيف الباقة السوداء لمسة شرسة إلى حد ما بالجزء الخارجى من السيارة.

وكانت فورد خططت في الأصل لاستخدام اسم Mach 1 في هذا الطراز المرتقب الكروس أوفر المستوحاة من موستانج كإشارة إلى اسم موستانج.

وكره الكثيرون الفكرة، وقرر فريق عمل فورد اختيار اسم آخر، وبغض النظر عما ستطلقه فورد من اسم على الطراز المستوحى من موستانج، ستتوفر السيارة بمحركات كهربائية بالكامل مع خيار مدى 484 كيلومتر للنسخة الاساسية و600 كم للنسخة الأعلي.

وسيكون هناك أيضًا إصدار عالي الأداء، وتعتزم شركة فورد إصدار المزيد من المعلومات حول السيارة في نوفمبر، لكن الشركة تشير إلى أن العرض الأول لن يتم إلا في عام 2020، ومن المحتمل ألا تباع السيارة حتى عام 2021.