القنصلية في مومباي: خاطبنا السلطات الهندية للسماح بمغادرة المواطن المحتجز

نيودلهي(صدى):

أصدرت القنصلية في مومباي، بيانًا حول المواطن شداد بن ناصر السبيعي المحتجز في الهند.

وقالت القنصلية: إشارة الى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية العامة في مومباي أن توضح أن المواطن قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ 30 يوم فقط.

وأضاف: وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن، علمًا بأن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وعليه فإن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبه كالمتبع في مثل هذه الحالات.

وأتمت: وسيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه الهنديه في الأيام القليلة القادمة.