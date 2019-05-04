بالصورة.. شذى سبت تعود إلى المستشفى مجددًا

المنامة(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية، شذى سبت، صورة لها عبر ” إنستجرام ” ، أعلنت من خلالها مرضها مجددًا.

وظهرت يدها في الصورة أثناء رقودها على سرير المرض في المستشفى وأرفقتها بالتعليق: ” الحمدلله حمداً تطبيب به حياتنا وتضمد به أرواحنا.. الحمدلله لأن رحمته تحفنا وفضله يغمرنا.. الحمدلله حمداً نتجاوز به ضيق الأرض للسماء، الحمدلله ” .

يذكر أن الفنانة تعرّضت العام الماضي لوعكة صحية، أدت إلى بقائها لمدة طويلة في المستشفى، وفي وقت لاحق كشفت شقيقتها الفنانة البحرينية شيماء سبت حقيقة مرضها أثناء حلولها ضيفة على برنامج ” في الصميم ” الذي يقدّمه الإعلامي فيصل العجمي على شاشة قناة atv .

وقالت إن مرضها نادر جداً، موضحة أن تشخيص الأطباء أظهر أنها تعاني من شلل في المعدة.