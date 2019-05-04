امرأة تلجأ للخلع بعد محاولات زوجها التخلص منها بسبب عملها

القاهرة(صدى):

تتمنى امرأة مصرية يوميًا، الموت رفضًا للحياة التي تعيشها بعدما تركت عملها كمعلمة لغة إنجليزية في إحدى المدارس الخاصة.

وأوضحت الزوجة: ” أجبرني أني أسيب الشغل بعد جوازنا بشهر، وإلا هطلق، وأردت التحرر من سيطرة الزوج وحاولت العمل من داخل المنزل في بيع الأطعمة المنزلية، لكن للمرة الثانية ينهال عليا بالضرب بسبب العمل ” .

وتابعت: ” دماغي اتفتحت منه لما عرف أني ببيع الأكل للناس، علشان أسلي وقتي وأوفر مصدر رزق، وحاولت اتكلم معاه ولكن حقده عليا، أني أنجح عنه جعله يحاول التخلص مني، فآخر خناقة بينا حاول يخنقني، روحي كانت هتطلع في إيده ” .

الإهانة والضرب المستمر حتى محاولات قتلها لرغبتها في العمل جعلها تتخذ قرارها باستحالة استمرار الحياة بينهما، وبعد رفضه الطلاق اختارت الخلع ليكون سبيلها في التخلص منه.