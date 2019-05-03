بلومبيرغ: التطور الاقتصادي غير النفطي في المملكة تحسن بشكل ملحوظ

واشنطن(صدى):

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن التطور الاقتصادي غير النفطي في المملكة ” متحسن في الظهور ” .

واستشهدت الوكالة، بتسجيل مؤشر قياس النشاط الاقتصادي ارتفاعات خلال أغلب شهور العام الماضي، مضيفة أن الإنفاق الاستهلاكي تحسن كذلك ولكن بنسبة بسيطة.

وأوضحت أن المؤشرات المبكرة تشير إلى تحسن الأداء إلى أن التراجع الذي أصاب الاقتصاد السعودي في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014 قد انتهت مع التعافي التدريجي وذلك بفضل زيادة الإنفاق العام.

و تعتبر المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلا أن قطاعات الاقتصاد غير النفطية تعتبر هي المحرك الرئيس لتوفير الوظائف في المملكة في الوقت الذي يسعى فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كامل.