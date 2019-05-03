بنو قادس يجمعون الدوري مع كأس الصالات بلا خسارة

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

تمكن فريق القادسية من هزيمة الاتفاق 6x 2 ليحقق بطولة الدوري بلا أي خسارة

الملعب: الصالة الخضراء بالدمام

التوقيت الجمعة 28/8/1440/هـ

المباراة :ــ

1. مشوار القادسية واضح منذ البداية وكما توقعت في تحليل الجولة الأولى ان الدوري للقادسية .

2. نجوم القادسية مدرب ومدير فريق ولاعبين طاقم متكامل .

3. القادسية في هذه المباراة كالعادة يعتمد على ارهاق المنافس وتدوير الكرة بين اللاعبين .

4. القادسية يسجل الهدف الأول من بعد 17 دقيقة من معاذ بعد تمريرة من الشيخ لدبل لمعاذا هدف جميل .

5. عاد القادسية لتسجيل بعدها بدقيقة من أسامة .

6. اسعد يتصدى لركلة جزاء في اخر ثلاث ثواني .

7. الشوط الأول ينتهي قدساوي 2x 0 .

8. هذا الشوط شهد أخطاء من لاعبي الاتفاق متكررة واتضح عدم الانسجام بين اللاعبين وتألق حارس الاتفاق عبدالله كردي وانقذ مرماه في اكثر من مناسبة إيهاب كان من نجوم الاتفاق هذا الشوط .

الشوط الثاني :ــ

1. سيطر عليه القادسية وسجل 4 اهداف كان اروعه من المحترف المصري خالد مارادونا الذي تجاوز جميع لاعبي الاتفاق وحارسهم وسجل اجمل اهداف الدوري .

2. الاتفاق عاد بهدفين لكن في وقت متأخر .

3. انتهت المباراة بفوز ساحق قدساوي 6x 2

4. القادسية تصدر الدوري من بدايته الى نهايته .

5. حل القادسية في المركز الأول بي 16 نقطة .

6. الشعيب ثانيا 9 نقاط .

7. العرض ثالث 7نقاط

8. الاتفاق بطل الدوري مرتين الرابع و3 نقاط .

لايزال دوري الصالات يعاني بشكل كبير من التجاهل الإعلامي وسوء التنظيم وانعدام اللوائح وانعدام الدعم المالي.

أبرز ما في هذا الدوري هو تمسك الأندية بهذا الدوري وعدم التخلي عنه وخاصة ان اغلب الأندية من الدرجة الثالثة

تصويبه كرة قدم الصالات .

((كرة قدم الصالات لا تعتمد على خمسة لاعبين فقط بل تحتاج 14 لاعب وحينما تريد بناء فريق ))

ولكي نرتقي في مراتب الاحتراف لابد ان يكون هناك احترام للأنظمة والقوانيين واحترام الأندية المشاركة في دوري الصالات .