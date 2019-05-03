جامعة جدة تعلن موعد القبول لبرنامج الانتظام لمرحلة البكالوريوس

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة جدة، موعد القبول لبرنامج الانتظام لمرحلة البكالوريوس (للطلاب والطالبات) للعام الجامعي 1441/1440هـ.

وأوضحت أنه سيتم فتح بوابة القبول بتاريخ 1440/09/14هـ حتى تاريخ 1440/10/24هـ.

واشترطت الجامعة للقبول: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو ام لأبن سعودي، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

وتضمنت الشروط: بالنسبة للطلاب أن يكون حاصلا على امتحان القدرات للمسار الإداري أو الإنساني. وبالنسبه للمسار العلمي أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والتحصيلي، بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والإداري أو الإنساني.

كما تضمنت: أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة للأصول، مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس، أن لا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغيا.

وأوضحت أن الجامعة لاتقبل أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا مضى على الانسحاب ثلاثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة أي لا يقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 1440/09/18ه، كما لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1436/1437ه وما بعدها.

وأفادت بأن الطالب الكفيف يتم اعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي.

وأشارت إلى أن يمكن التقديم من خلال الرابـط الـــــتـالي من هـــــــنــــــا..