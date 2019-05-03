بطل كاراتيه: الأندية تتجاهلني.. ماجد الفهمي: خصصنا راتب له (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

اشتكى حسين القحطاني صاحب الـ 9 سنوات، بطل الكاراتيه في 7 بطولات، من تجاهل الأندية الرياضية له.

وقال ” القحطاني ” : حبيت الكاراتيه من مشاهدة الأفلام وأخبرت أبي بأني أريد أسجل لتعلُّم الكاراتيه، ونزلت في نادي أبطال الغد لمدة سنتين، ثم ذهب إلى الهلال.

وأضاف: كان تعامل المدرب في نادي الهلال في منتهى التجاهل، إذ كنت مبتدئ وقتها لأنه يبغى اللاعب الجاهز الذي يجلب له بطولة، وكان معي الحزام البرتقالي عندما ذهبت للهلال، وخرجت من النادي بنفس الحزام.

من جانبه، قال ماجد الفهمي عضو الإتحاد السعودي والدولي للإعلام إن الإتحاد يتابع بطل الكاراتيه حسين القحطاني وتم التوجيه بوضع راتب خاص له.